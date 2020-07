Bernardino Soares falava aos jornalistas no final de uma reunião de hora e meia com o primeiro-ministro, António Costa, que também contou com a presença da titular da pasta da Saúde, Marta Temido, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, também coordenador para o combate à pandemia da covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Desde o início de junho, estamos a utilizar este modelo de equipas mistas entre saúde, segurança social e autarquia - um modelo que tem dado os seus resultados. Temos vindo a quebrar o número de casos ativos dos focos mais importantes registados no início do mês de junho", defendeu.

O ex-líder parlamentar do PCP considerou mesmo que se tem registado "uma quebra muito acentuada em alguns casos em resultado desse trabalho efetuado".

No entanto, o presidente da Câmara de Loures deixou também a seguinte advertência: "Em simultâneo há uma maior dispersão de casos por todo o território".

"Não estou a falar de focos mais preocupantes, mas de uma forma mais dispersa em termos de incidência da pandemia. É uma alteração em relação àquilo que tínhamos no início de junho", justificou.

Bernardino Soares salientou também que, para se conservar a tendência da redução de casos, "impõe-se manter o esforço ainda durante muito tempo".

"Transmitimos essa mensagem ao Governo de que é essencial capacidade das equipas para continuarem a fazer este trabalho ao longo de todo o verão e de chegarem ao início do inverno com condições para o controlo da pandemia e dos seus efeitos na comunidade", acrescentou.