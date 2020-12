Relativamente aos casos de infeção, o país sul-americano regista um total de 7.488.560, número agravado pelos 22.967 novos casos nas últimas 24 horas.

Por Estado, São Paulo continua a ser o mais afetado em termos de casos, com 1.422.087 casos, seguido de Minas Gerais (520.218), Bahia (480.764) e Santa Catarina (475.200).

Já relativamente a óbitos, os Estados que registam o maior número são São Paulo (45.795), Rio de Janeiro (24.900), Minas Gerais (11.562) e Ceará (9.952).

De acordo com a agência Efe, as autoridades investigam ainda 2.355 mortes suspeitas de estarem relacionadas com o coronavírus.

De acordo com dados do Governo brasileiro, 6.459.335 pessoas já recuperaram da infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, e 798.737 permanecem em acompanhamento pelas autoridades de saúde.

Um estudo da organização mundial Vital Strategies, citado pela Efe, refere ainda que o número real de falecidos devido à covid-19 pode superar os 220.000, devido à omissão de cerca de 33.000 óbitos.