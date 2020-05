Na altura, a Câmara de Évora lembrou que há trabalhadores camarários que, todos os dias, têm de exercer funções necessárias à população, nomeadamente nas áreas da higiene e limpeza, água e saneamento, proteção civil ou cemitérios, e reclamou que “faz pleno sentido que este decreto-lei seja rapidamente regulamentado e aplicado perante a pandemia de covid-19”.

“Há um conjunto de trabalhadores a cumprir diariamente funções imprescindíveis à vida das comunidades, às quais estão associadas condições de insalubridade e risco”, que estão “hoje particularmente agravadas pelo perigo de contágio que podem pôr em causa a saúde e a própria vida” desses funcionários, frisou.

Na tomada de posição, a Câmara de Évora solicitou ao Governo, “porque se trata de uma justa exigência destes tempos de pandemia, que reconheça estas condições a que estão sujeitos milhares de trabalhadores no desempenho de funções essenciais à sociedade”.

“E que regulamente e determine a aplicação do Suplemento de Insalubridade e Risco, no valor previsto do Decreto-Lei nº 53-A/98, a todos os trabalhadores que se encontram nesta situação”.

Portugal contabiliza 1.369 mortos associados à covid-19 em 31.596 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

No Alentejo, segundo a DGS, há 257 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.