De acordo com a câmara, desde segunda-feira que tem estado em curso essa desinfeção, nomeadamente na via pública junto ao Hospital, Centro de Saúde, Extensões de Saúde e USF’s de todo o Município, Mercados Municipais, Escolas, Tribunal, Serviços Públicos, entre outros, bem como desinfeção de mobiliário urbano, designadamente papeleiras, contentores do lixo e bancos de jardim.

No comunicado, dando conta de que, com as pessoas em casa, a produção de monos (objetos domésticos fora de uso), de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e resíduos verdes, tem vindo a aumentar, a Câmara de Aveiro solicita aos residentes que não abandonem esses resíduos na via pública, agendando a sua recolha através do email aveiro@veolia.com ou do telefone 234127942.

No comunicado, a Câmara de Aveiro apela ainda aos munícipes para adotarem “cuidados reforçados no acondicionamento dos seus resíduos urbanos”, que devem ser colocados devidamente fechados nos contentores.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.