Em comunicado publicado na página do município na Internet, é explicado que em termos de equipamentos culturais encerram “todos” os museus, o Forte da Graça, o Forte de Santa Luzia e a biblioteca municipal.

“No que diz respeito a eventos, não são autorizadas as cedências a terceiros dos equipamentos culturais e recreativos municipais”, lê-se no documento.

No caso dos equipamentos desportivos, será “apenas autorizado” o uso por parte dos clubes e para as atividades escolares, devendo ser cumpridas as orientações da Direção-Geral da Saúde, entre outra regulamentação em vigor.

Apesar destas alterações, o posto de turismo vai manter-se aberto durante a semana, entre as 10:00 e as 17:00, e nos fins de semana entre as 10:00 e as 12:00.

O mercado quinzenal, o cinema e o mercado da Casa das Barcas, vão continuar a realizar-se, com horários adaptados e “até indicação legislativa ou orientação em contrário” da autoridade local de saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico publicado hoje pela Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) na sua página na Internet, o concelho de Elvas contabiliza 58 infetados pela covid-19.

O documento indica que existem no concelho de Portalegre 227 casos ativos e que estão internados nos hospitais de Portalegre e Elvas 28 infetados.

Além de referir que o distrito de Portalegre regista 10 mortes desde o início da pandemia, sete das quais no concelho de Portalegre, o relatório aponta que a região apresenta 452 casos ativos, com o registo de 26 novas infeções nas últimas 24 horas.

O concelho de Portalegre lidera a lista do distrito com 227 casos ativos, seguindo-se Elvas (58), Crato (34), Nisa (30), Campo Maior (26), Arronches (21), Ponte de Sor e Campo Maior 17 casos ativos cada e Gavião (16)

Já o concelho de Avis conta com seis casos ativos, Marvão, Fronteira e Castelo de Vide com quatro casos ativos cada, e Sousel com três casos ativos.

O concelho de Alter do Chão não apresenta hoje qualquer caso ativo.

No mesmo relatório, a ULSNA indica que foram feitos até hoje 25.331 testes de diagnóstico no distrito de Portalegre.