Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara Municipal de Famalicão explica que as "medidas preventivas" entram em vigor terça-feira e vigoram "até decisão em contrário".

Segundo o texto, entre as medidas estão o "encerramento das Piscinas Municipais de Famalicão (apenas terão acesso ao equipamento os atletas de competição para efeitos de cumprimentos de plano de treino), dos Pavilhões Municipais, Museus e equipamentos culturais da responsabilidade municipal, das bibliotecas e da casa da juventude, o cancelamento da agenda da Casa das Artes, das Férias Desportivas da Páscoa 2020, a suspensão dos programas educativos municipais, dos programas desportivos municipais e ainda o encerramento de todos os serviços de atendimento ao público, com exceção do Balcão Único de Atendimento e dos Serviços do Ambiente.

A autarquia refere que "o plano", coordenado pelo Departamento de Saúde, Segurança e Higiene no trabalho e pela Proteção Civil Municipal, "aponta para vários níveis de intervenção e que definem as regras e cuidados a ter pelos serviços no atendimento municipal autárquico".