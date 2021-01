“Estamos a fazer um exercício muito grande, com um esforço enorme de cada uma destas estruturas, mas foi possível, em cada uma delas, criar espaços covid, porque, felizmente, estes lares tinham planos de contingência”, afirmou o vereador da autarquia de Tondela responsável pela Proteção Civil.

Miguel Torres contou à agência Lusa que “foi possível separar por alas as pessoas, para que seja possível conter estes surtos dentro de cada uma das estruturas”.

“Mas é extraordinariamente difícil, porque a capacidade de propagação do vírus é, provavelmente, muito superior à nossa capacidade de prevenção, infelizmente”, acrescentou Miguel Torres.

O vereador explicou que, quer no Lar da Terceira Idade do Caramulo, quer no lar da Fundação Marcos e Ana Gonçalves, “há equipas a trabalhar de forma autónoma, inclusive a própria cozinha funciona de forma autónoma e com louça específica para utentes infetados e não infetados”.

O vereador disse que o Lar da Terceira Idade do Caramulo tem “cerca de 25% a 30% de casos positivos e que a situação está mais tranquila” e, “na Fundação, a percentagem de infetados é um bocadinho mais alta”.

No domingo, o concelho de Tondela registou 44 novos casos de covid-19 e três óbitos, “dois dos quais pertenciam a uma destas duas instituições onde surgiram os surtos”, especificou este responsável.

Miguel Torres destacou ainda a “articulação muito ágil com as entidades envolvidas, com uma lógica de partilha de informação, de recursos e de equipamento e também de procura de soluções a cada momento”.

“Uma das grandes questões neste momento é que é cada vez mais difícil encontrar recursos para socorrer a estas estruturas, ou seja, está na capacidade de colocação de novos recursos, porque isto está a funcionar à custa do enormíssimo esforço das equipas que estão a trabalhar”, salientou.

O vereador lembrou ainda que “o combate à propagação do vírus não é só da responsabilidade da Câmara e das restantes entidades que estão a fazer um enorme esforço nos seus recursos, mas, acima de tudo, é da responsabilidade de cada um dos cidadãos” e “a situação em Tondela é a imagem do que se passa no país, com um alastrar do número de casos de uma forma gritante”.

Dos 11 lares existentes no concelho, quatro já foram afetados por surtos, explicou, sendo que num deles, “o do Sameiro, que teve um muito grande já na segunda vaga em que afetou quase toda a gente, neste momento, já não há nenhum caso positivo”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.861 pessoas dos 549.801 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.