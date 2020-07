A posição surge num comunicado divulgado na sequência de uma reunião da direção e da Comissão Especializada do Turismo da CCIPD onde foi feita a análise da situação do setor e sobre “a conjuntura atual e as novas projeções da Comissão Europeia, que revê em baixa as previsões para a economia portuguesa (recessão de 9,8%), assim como o contexto da aviação civil".

"É manifestada preocupação com as falhas inexplicáveis e inaceitáveis na comunicação do resultado dos testes de despistagem da covid-19 realizados na chegada de passageiros provenientes do exterior, situação geradora de contínuas notícias a nível nacional, que estão a bloquear totalmente qualquer procura externa e naturalmente a manchar a notoriedade dos Açores, dada a inconsistência dos procedimentos, designadamente no incumprimento do prazo estabelecido na entrega dos resultados dos testes", aponta do comunicado.

Desde 01 de julho que é possível realizar no continente testes de diagnóstico à covid-19 para quem pretende viajar para os Açores (onde também é possível fazer o teste à chegada).

Para tal, o executivo açoriano alargou ao continente “a rede de laboratórios de análises de despiste da covid-19, através de convenções com laboratórios privados e do setor social, agilizando, também por esta via, os procedimentos para quem pretende viajar”.