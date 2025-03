Fonte do PS adiantou à Lusa que esta lista foi aprovada em reunião da Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, que decorre esta noite, estando a aprovação definitiva desta e das listas aos outros círculos eleitorais prevista para a reunião da Comissão Política Nacional do partido, marcada para quarta-feira.

Tal como nas eleições antecipadas de há um ano, Mariana Vieira da Silva, ex-ministra dos governos de António Costa, volta a ser a escolha para ocupar o primeiro nesta lista pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Em quarto lugar está Edite Estrela, em quinto lugar surge Sérgio Sousa Pinto, em sexto Pedro Vaz, em sétimo Isabel Moreira, em oitavo Ricardo Lima, em nono Miguel Costa Matos e em décimo Ana Paula Bernardo, todos deputados por Lisboa na legislatura interrompida pelas eleições antecipadas.

A fechar os primeiros 15 nomes – o número de deputados que o PS elegeu nas últimas legislativas por Lisboa – destaque para Hugo Mendes em 14.º, ex-secretário de Estado no ministério de Pedro Nuno Santos e que esteve envolvido na polémica indemnização paga à antiga administradora da TAP Alexandra Reis.

Em 11.º surge o deputado e coordenador autárquico André Rijo, em 12.º o líder da concelhia do PS/Lisboa e deputado Davide Amado, em 13.º Maria Begonha e em 15.º Pedro Pinto, que assumiu a presidência interina da FAUL do PS

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na quarta-feira para aprovar as listas de candidatos a deputados às eleições legislativas antecipadas, adiantou à Lusa fonte oficial do partido no final da semana passada.

Pelos estatutos do PS, cabe ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, indicar um terço do total de lugares, sendo os restantes dois terços da responsabilidade das comissões políticas federativas de cada círculo eleitoral.