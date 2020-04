Os pedidos de ajuda chegam de cinco grupos bem identificados: os mais idosos, as famílias mais vulneráveis, como as monoparentais ou as muito numerosas – com implicações em situações futuras de pobreza infantil – ex-reclusos e suas famílias, sem-abrigo e migrantes.

Em relação aos sem-abrigo, por exemplo, uma das Caritas Diocesanas está neste momento a apoiar mais 100 pessoas nessa situação, a juntar-se aos que já eram apoiados, sendo necessário encontrar espaços alternativos para alojamento.

A principal causa da procura de ajuda desta crise é a de todas as outras. O desemprego ou a perda de rendimentos provocada por situações como o ‘lay-off’ levam a muitas novas necessidades de assistência.

É aqui que se inserem boa parte dos pedidos de ajuda, os “novos pobres”, oriundos de uma classe média-baixa ou média-média, para os quais Eugénio Fonseca diz ser necessária uma “intervenção devidamente planeada” pelo Estado que os retire rapidamente da situação de privação e evite “problemas de saúde mental e situações de desespero, de desânimo e de desistência”.

“Quando se desiste, então sim, corre-se o risco de se ficar na pobreza estrutural”, disse.

A ajuda vai chegar em forma de ‘ticket restaurante’, uma modalidade selecionada por concurso público, que não obriga a pagamentos de comissões, e que não identifica a Caritas como a origem do “dinheiro” a usar em supermercados e mercearias, na compra de bens essenciais, que não têm que ser necessariamente alimentares, podendo passar por bens de higiene.

Aceder aos ‘tickets’ seguintes vai obrigar a mostrar a quem está no atendimento social os talões das compras nos supermercados para “provar que não há bens adquiridos que efetivamente não sejam bens de primeira necessidade”, o que será “devidamente controlado”.

Utilizar um método de pagamento que não identifica a Caritas e que está bastante generalizado como forma de pagamento de subsídios de refeição pelas empresas evita que a estas pessoas fique associado qualquer tipo de estigma, a que “não sintam vergonha nem se sintam discriminadas na caixa do supermercado”, “assegura-lhes dignidade” e autoestima, até porque se deixa nas suas mãos tarefas diárias de compras e planeamento de refeições, que ajudam a manter uma ocupação diária.

Eugénio Fonseca elogia as medidas de proteção tomadas até agora pelo Governo, que se cruzam diretamente com as ajudas prestadas pela Caritas, no pagamento de serviços e rendas, mas diz que é preciso mais e defende um plano de contingência social nacional, que programe apoios, que defina uma estratégia de reintegração das pessoas no mercado de trabalho e que envolva o Governo e “organizações intermédias da sociedade civil”.

Aqui cabem as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), mas também coletividades e “organizações informais de proximidade”.

“Todos agora somos chamados a dar este contributo, porque, como percebemos com a contingência sanitária, quando nos unimos atingimos resultados mais rápidos. Isto também se passa ao nível da pobreza”, disse.

A coordenação do plano devia, segundo o presidente da Caritas Portuguesa, ficar a cargo da Presidência do Conselho de Ministros, uma vez que há mais dimensões governativas que devem ser incluídas neste plano para lá do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: a Economia para o relançamento da atividade económica, as Finanças para acautelar questões orçamentais, a Educação e até a Justiça.

“Pode haver situações em que os direitos dos trabalhadores estejam a ser lesados por oportunismos das entidades empregadoras e é preciso acelerar. A nossa justiça nestas coisas não pode ser tão vagarosa como tem sido”, defendeu.

Eugénio Fonseca sugere também ao Governo um trabalho próximo com as instituições que lidam diariamente com a realidade da pobreza para a criação de um barómetro social, ainda que reconheça que é uma ideia que “politicamente não interessa, porque não fica bem a um país dizer que tem uma taxa de risco de pobreza dois ou três pontos acima do seu espaço de união política, que é a União Europeia”.