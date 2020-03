Em comunicado enviado à agência Lusa, a Carris, que presta serviço de transporte público rodoviário de passageiros em Lisboa, indica que "as alterações agora implementadas procuram garantir que a operação tem condições para se manter durante este período de estado de emergência".

"A Carris implementou, juntamente com a sua equipa de operação, motoristas e guarda-freios, procedimentos de monitorização da lotação dos autocarros e elétricos e vai fazer reforços pontuais sempre que se justificar", pode ler-se no comunicado.

Segundo a empresa, a partir de quarta-feira, nos dias úteis, as carreiras da Carris vão operar em horário de sábado, sendo de considerar as seguintes alterações face ao horário de sábado normal em algumas das seguintes carreiras: 705, 781, 799. Estas carreiras vão operar com intervalos de 29, 22 e 30 minutos, respetivamente. Aos sábados normalmente não operam.

As carreiras 713 e 756, vão funcionar também no período da tarde, aos sábados normalmente operam apenas de manhã. As carreiras 703, 712, 727, 754 e 764 vão funcionar no seu percurso integral. Aos sábados normalmente operam em percurso encurtado.

Por seu turno, a carreira 28E mantém o horário de novembro a fevereiro, na 24E e ascensores fica suspenso o funcionamento, e a 15E fica suspenso o serviço feito com autocarros.