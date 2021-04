Numa nota enviada à agência Lusa, a Carris refere que, aos fins de semana e feriados, será reposto o serviço das carreiras de bairro 26B, 29B, 31B, 32B, 34B, 37B, 41B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B e 79B, bem como o das carreiras 716, 720, 732, 797 e 24E.

A empresa revela ainda que o funcionamento dos elevadores da Bica, Glória e Lavra vai ser retomado, ressalvando que o Elevador de Sta. Justa manter-se-á suspenso todos os dias.

“É também reposto o percurso habitual da carreira 730, via Avenida General Roçadas e Rua Mestre António Martins”, é acrescentado.

A Carris reforça que vai continuar a fazer “uma monitorização diária e os ajustes necessários para garantir um serviço com segurança para todos os clientes”.

O plano de desconfinamento do Governo prevê novas fases de reabertura em 05, 19 de abril e 03 de maio, mas as medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

A deslocação entre concelhos para a generalidade da população continuará interdita até 05 de abril, para abranger o período da Páscoa, e o dever de recolhimento domiciliário irá vigorar também até lá.

A partir de 5 de abril, o plano de desconfinamento prevê a reabertura das escolas do 2.º e 3.º ciclos, de equipamentos sociais na área da deficiência, de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares, de lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, de feiras e mercados não alimentares (dependendo de decisão municipal), de esplanadas e de ginásios sem aulas de grupo.