A informação foi revelada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pode consultar os horários da "casa aberta" do seu centro de vacinação aqui. A task force acrescenta em comunicado que o utente será "inoculado com a vacina disponível nesse centro, cumprindo sempre com critérios definidos nas normas e orientações da DGS".

A recomendação da Direção-Geral de Saúde para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida em 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a covid-19.

Recorde-se que na modalidade "Casa Aberta" pode tirar uma senha digital no dia em que pretende ser vacinado e assim evitar constrangimentos e filas. Porém, neste âmbito, "será usada exclusivamente a vacina da Janssen, de toma única", indicou o grupo de trabalho responsável pelo plano de vacinação.

A DGS recomenda que a vacina da Janssen seja utilizada em:

Pessoas do sexo masculino com idade igual ou superior a 18 anos;

Pessoas do sexo feminino com idade igual ou superior a 50 anos;

Pessoas do sexo feminino com menos de 50 anos de idade, que assim o desejem, se devidamente informadas, numa base de ponderação dos benefícios e dos riscos individualizada, podem ser vacinadas com a vacina Janssen, desde que se obtenha o seu consentimento livre e esclarecido.

A task force e a DGS pedem igualmente que na solicitação da senha digital, se tenha em atenção a três pontos:

Consulte antecipadamente o portal da afluência se o centro de vacinação pretendido, obrigatoriamente localizado no seu concelho de residência, tem o semáforo verde (com um período de espera não superior a 30 minutos); Preencha o formulário. Deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista. A toma da segunda dose será sempre no mesmo local da primeira dose.

(Notícia atualizadas 16:39)