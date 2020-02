“A Autoridade Regional de Saúde informa que o caso suspeito de infeção pelo novo Coronavírus (Covid-19) nos Açores, um indivíduo do sexo masculino, com 31 anos, residente no concelho da Praia da Vitória, que regressou no dia 19 de fevereiro de Milão, Itália, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais”, lê-se num comunicado do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano.

O Governo Regional tinha revelado na noite de quinta-feira a existência de um caso suspeito na ilha Terceira.

A Autoridade Regional de Saúde apela para que sejam “cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito”, sublinhando que em caso de sintomas os utentes devem ligar para a Linha Saúde Açores (808 24 60 24), em vez de se dirigirem a um hospital ou unidade de saúde.

A secretária regional da Saúde dos Açores revelou na quarta-feira que os três hospitais da região – nas ilhas do Faial, Terceira e São Miguel - tinham 80 quartos de isolamento disponíveis para acolher potenciais portadores do vírus.

Segundo o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, “primariamente os doentes serão transportados para o Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, porque é o hospital que tem a capacidade de laboratório para fazer a confirmação do diagnóstico e os quartos com pressão negativa para proceder ao internamento e tratamento do caso suspeito”.

Portugal teve, até à data, 59 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), dos quais 57 deram negativo e os restantes dois aguardam resultados laboratoriais, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).