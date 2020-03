“Nas últimas 24 horas foram detetados seis novos casos (…) É muito importante que cada um de nós tenhamos consciência de como se deram os casos para que possamos prevenir melhor, tomar medidas”, disse Delcy Rodriguéz à televisão estatal.

Segundo Delcy Rodríguez, os novos casos foram registados no Estado venezuelano de Miranda e no Distrito Capital, entre eles um venezuelano de 33 anos que esteve no Panamá, uma mulher de 44 anos residente em Arágua (100 quilómetros a oeste de Caracas) e uma cidadã de 70 anos, de Caracas.

Há também “um piloto de 33 anos, do Distrito Capital, que regressou a 21 de março da República Dominicana, em um voo privado”, disse, acrescentando que as autoridades já estão a contactar os oitos passageiros e a desinfetar a aeronave.