No total, o país tem agora um total de 125.097 casos diagnosticados e 2.969 vítimas mortais, mais 170 que no dia anterior, e 68.200 pessoas consideradas curadas.

A Baviera, o maior estado federado da Alemanha, concentra o maior número de infetados com covid-19, mais de 33.500 e 872 óbitos.

Lothar Wieler, diretor do RKI, sublinhou em conferência de imprensa que, apesar da tendência positiva, “ainda é cedo” para se poder falar numa contenção do novo coronavírus no país.

A aplicação, disponibilizada a semana passada pela entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, que ajuda a controlar os sintomas, e onde é possível fornecer dados voluntariamente, já foi descarregada 300 mil vezes, indicou hoje o RKI.

O governo de Berlim vai reunir-se esta quarta-feira, durante a manhã, para discutir a possibilidade de um abrandamento das medidas de contenção já a partir do dia 19 de abril.