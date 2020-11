Os casos de covid-19 relacionados com o surto no lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, naquele concelho alentejano, “são agora 24”, indicou à agência Lusa o autarca Luís Simão.

Segundo o presidente do município, os quatro novos infetados receberam o resultado positivo do teste no domingo, após a realização de nova testagem na instituição.

Estes quatro utentes foram transferidos na terça-feira do lar para a residência da Universidade de Évora onde já se encontram, há quase uma semana, outros 17 idosos da instituição também infetados, adiantou.

Luís Simão precisou que os 24 casos relacionados com o surto no lar de Cabeção são 21 utentes, dois funcionários e um elemento da direção, que se encontra internado na Unidade de Cuidado Intensivos (UCI) do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

O primeiro caso na instituição foi o de uma utente que foi transportada no dia 05 deste mês para o HESE, onde fez um teste positivo.

O lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, tem 40 utentes e 23 funcionários.

Portugal contabiliza pelo menos 3.553 mortos associados à covid-19 em 230.124 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).