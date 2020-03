Outras propostas são, ao nível comunitário, a possibilidade de um fundo de solidariedade para “financiar o SNS” no esforço de mitigar os efeitos da pandemia e de flexibilizar as normas europeias ao nível das ajudas de Estado, a par de uma isenção das empresas no pagamento do pagamento especial por conta e um adiamento no pagamento do IRC pelas empresas, com a possibilidade de isso ser feito em prestações.

O líder dos centristas disse que o CDS quer ser "parte da solução" e promete usar o seu "mais escrupulosos sentido de Estado" e uma "postura de cooperação institucional" com o Governo.

E ao primeiro-ministro disse querer "manifestar ao Governo" que é "necessário transmitir uma voz de comando", e fazer "um exercício de liderança", além da "tomada de decisões restritivas, drásticas" para "fazer face" à possibilidade de um contágio.

"Temos que investir em todos os mecanismos capazes de proteger as pessoas e a nossa economia. Não há tempo a perder. É necessário adotar decisões drásticas e restritivas para, no futuro, não nos virmos a lamentar de falta de coragem e de uma escalada de contágio que teria efeitos ainda mais negativos a nível social e económico", afirmou.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.