“Após os contactos com a Autoridade de Saúde, confirma-se a existência de um caso positivo de covid-19, que está diretamente associado ao positivo de domingo (13/12/2020), de um colaborador de programa ocupacional que presta serviço no Parque de Materiais da Câmara Municipal”, refere a autarquia da ilha no comunicado divulgado.

A Câmara do Porto Santo adianta que em “estreita articulação com a autoridade de saúde local” foi decidiu proceder à testagem dos funcionários.

“Por este motivo, informamos que o plano de contingência em vigor foi ativado nesta data e encerramos temporariamente os seguintes serviços municipais: cemitério municipal, canil/gatil e wc públicos”, pode ler-se na nota.

Acrescenta que também está suspenso o atendimento ao público presencial, no edifício de serviços públicos, “até nova avaliação”.

“Iremos privilegiar unicamente o contacto telefónico e por comunicação eletrónica a partir desta data”, indica a autarquia madeirense.

A Câmara do Porto Santo apela ao “escrupuloso cumprimento das medidas sanitárias impostas pela autoridade de saúde regional, amplamente difundidas por vários meios e canais”.

O último boletim sobre a situação epidemiológica na Madeira, divulgado domingo, indicava que a região registava 18 novos casos de covid-19, dos quais cinco importados e 13 de transmissão local, elevando para 1.039 as infeções no território.

No mesmo documento, a Direção Regional da Saúde (DRS) mencionava existirem 282 casos ativos. Doze pessoas estão internadas no hospital do Funchal, três das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Além destes, existiam 216 novas situações em estudo pelas autoridades de saúde, 35 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 181 relacionadas com contactos com casos positivos.

No que diz respeito à ilha do Porto Santo, mencionava a existência de 42 casos suspeitos, cinco confirmados, quatro recuperados.

A Região Autónoma da Madeira reportou até hoje cinco óbitos associados à covid-19.