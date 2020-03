Em causa um centro de rastreio móvel para despistagem criado em parceria com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) e o laboratório Unilabs Portugal.

De acordo com informação publicada na página oficial do município de Gondomar, este centro de rastreio funcionará de segunda-feira a sábado, das 09:00 ás 18:00, destinando-se a cidadãos suspeitos de infeção, previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), e com marcação prévia através do telefone 220125001 (Unilabs).

"A colheita de amostras para rastreio da doença tem como objetivo testar doentes, complementando os serviços hospitalares existentes, em condições de conforto e segurança, num modelo 'drive thru'", descreve a autarquia de Gondomar, concelho que aparece em quarto lugar no relatório hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) com 298 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

A Câmara de Gondomar especifica ainda que através deste sistema, quem se desloque ao centro de rastreio instalado no parque de estacionamento do multiúsos não entra em contacto direto com outras pessoas.

"O objetivo é reduzir o risco de infeção aos profissionais envolvidos nos testes. Os resultados são depois enviados diretamente para o paciente e para as autoridades de saúde publica", conclui a autarquia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela DGS, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infetados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.