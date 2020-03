“Já que vamos ter de ficar em casa, é muito importante manter-nos ativos”, afirmou hoje, em declarações à Lusa, Bruno Almeida, diretor do Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP-UP).

Assim que a Universidade do Porto encerrou as suas instalações, bem como os centros de atividade desportiva devido ao surto de Covid-19, Bruno Almeida não hesitou em juntar os técnicos que constituem a equipa do CDUP-UP para encontrarem “uma solução”.

“Começamos a perceber que os nossos utentes do UPFit, que funciona como um ginásio, iam ficar em casa e, nesse sentido, tentamos encontrar uma forma de os manter ativos”, explicou.

Foi com este propósito que delinearam um plano de treino semanal que, em formato de vídeo, se destina a toda a população, de miúdos a graúdos.