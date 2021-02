“Devido à quebra que se tem vindo a registar na afluência de doentes à Área Dedicada a doentes com suspeita de Infeção Respiratória nos Serviços de Urgência (ADR-SU), e consequente redução do número de doentes covid-19 de nível I (enfermaria) internados no CHL”, o Conselho de Administração vai "reduzir 30 camas de nível I”, refere uma nota de imprensa.

Essa redução corresponde a uma disponibilização atual de 150 camas, localizadas na torre nascente do Hospital de Santo André, em Leiria.

Desta forma, o CHL pretende “retomar a atividade assistencial, garantindo o acesso atempado dos utentes aos cuidados de saúde necessários nos diferentes níveis assistenciais, nomeadamente consulta e cirurgia”.

Por outro lado, o CHL vai manter as medidas de restrição, contenção e de prevenção do novo coronavírus dentro da instituição, prorrogando a suspensão da entrada do acompanhante, cuidador ou visitas até 28 de fevereiro nos serviços de internamento e em áreas dedicadas covid-19.

A exceção é no Serviço de Pediatria, onde é permitida a entrada de um acompanhante, no horário em vigor (24/24h).

Este acompanhante deve realizar teste ao SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no CHL.

Na Urgência de Pediatria é permitida apenas a entrada de um acompanhante e na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos (UCEP) é autorizada a visita do pai durante o horário em vigor para a Torre Poente (das 19:00 às 20:00, às terças e quintas-feiras).

No Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica é possível a entrada de um acompanhante, se a equipa clínica assim o entender, para o acompanhamento à grávida, sem possibilidade de troca.

As medidas enunciadas serão atualizadas sempre que as circunstâncias o justifiquem, adianta o conselho de administração.

O Centro Hospitalar de Leiria integra os hospitais Santo André, em Leiria, Distrital de Pombal e Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.