António Sampaio de Mattos lembrou ainda que a Área Metropolitana de Lisboa concentra 35% dos centros comerciais do país e que estes asseguram metade do emprego total gerado pelo setor.

“A reabertura total destes espaços terá um impacto significativo na recuperação económica e na preservação dos postos de trabalho”, concluiu.

Também hoje a Mundicenter anunciou que os seus nove centros comerciais, onde se inclui o Amoreiras, Oeiras Parque e Strada Outlet, voltam a funcionar em pleno na segunda-feira, com regras de segurança e higiene reforçadas, mitigando o risco de contágio pela covid-19.

A Área Metropolitana de Lisboa deixa de ter restrições ao desconfinamento a partir de segunda-feira, podendo abrir os centros comerciais e as Lojas do Cidadão, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Decidimos eliminar, a partir da próxima segunda-feira, as restrições que ainda existem diferenciadas relativamente ao conjunto do país, designadamente permitir a abertura dos centros comerciais de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde", afirmou António Costa, depois da reunião de hoje do Conselho de Ministros.

Há cerca de duas semanas, o Governo decidiu adiar na Área Metropolitana de Lisboa o levantamento de algumas restrições previstas na terceira fase de desconfinamento, impondo regras especiais sobretudo relacionadas com atividades com "grandes aglomerações de pessoas".

A manutenção do fecho dos centros comerciais e das Lojas do Cidadão, a limitação dos ajuntamentos a 10 pessoas (a nível nacional o limite é de 20) e o reforço da vigilância epidemiológica estavam entre as medidas tomadas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.492 mortos associados à covid-19 em 35.306 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).