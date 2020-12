O Ministério da Saúde revelou ao jornal Público que o prémio de desempenho aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estiveram na linha da frente do combate à pandemia no primeiro estado de emergência vai chegar a cerca de 25 mil funcionários.

O prémio reparte-se no equivalente a metade da sua remuneração base mensal e é pago de uma só vez e num acréscimo de dias de férias. A atribuição tem sido contestada pelos sindicatos por não abranger todos profissionais de saúde.