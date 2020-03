Dezenas de pessoas estavam hoje concentradas na estação marítima do porto de Ceuta à espera de transporte para Algeciras, depois de as autoridades locais terem autorizado a sua saída, apesar do encerramento do tráfego de passageiros em vigor.

O grupo, na maioria turistas espanhóis e alguns cidadãos marroquinos, deslocou-se hoje à Delegação do Governo de Espanha naquela cidade autónoma espanhola para pedir uma autorização de viagem, segundo a agência EFE. As autoridades de Ceuta encerraram o tráfego de passageiros às 00:00 de hoje para tentar controlar a propagação do novo coronavírus. Segundo fonte da Delegação do Governo de Espanha citada pela agência, o encerramento de fronteiras decretado por Marrocos, de que Ceuta é um enclave, exclui o trânsito de mercadorias, que prossegue normalmente. A mesma fonte precisou que doravante só serão autorizadas viagens, de ida e volta, para doentes que necessitem de tratamento em Espanha. Continuar a ler Em Marrocos, segundo dados oficiais de segunda-feira, o Covid-19 infetou 29 pessoas, uma das quais morreu. Quase todos os casos são turistas estrangeiros provenientes principalmente da Europa. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença. O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se no centro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos. Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.