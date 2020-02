"Com a proximidade dos casos que estão a ser detetados e relatados, de facto, o número de chamadas intensifica-se", disse Pedro Ramos, esclarecendo que o aumento das chamadas surgiu na sequência do caso referenciado num hotel em Tenerife (Canárias), no início desta semana, bem como do surto em Itália.

O governante falava aos jornalistas durante uma visita à sala de triagem para casos suspeitos de infeção pelo coroanavírus Covid-19, junto ao Serviço de Urgência do Hospital Central do Funchal.

O governante frisou ainda que, “a nível regional, não há casos suspeitos, não há casos confirmados”, há sim “casos acompanhados ao nível do domicílio, porque há uma série de chamadas feitas para a linha de emergência".

Pedro Ramos vincou que essas pessoas estiveram, na maioria, em viagem e agora estão a ser "perfeitamente acompanhadas", sublinhando que "não são casos suspeitos".

"Não existem casos na Região Autónoma da Madeira", reforçou, acrescentando que o plano de contingência está preparado para dar resposta de acordo com as recomendações nacionais e internacionais.

A sala de triagem no Hospital Central do Funchal, instalação de referência para o coronavírus Covid-19 no arquipélago, tem capacidade para albergar dois doentes em isolamento.

"É mais um passo em frente no plano de contingência elaborado pela Região Autónoma da Madeira e apresentado no dia 03 de fevereiro, um plano que segue as recomendações nacionais e internacionais e que tem tido várias adaptações", disse Pedro Ramos.