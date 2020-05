Em declarações aos jornalistas no Infarmed, em Lisboa, no final de mais um encontro com sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", o sétimo desde o início da pandemia, o deputado considerou que as preocupações com Lisboa e Vale do Tejo “são evidentes hoje a todos”.

Na ótica de André Ventura, esta região “não terá uma solução fácil, não só em matéria de contenção da disseminação do vírus, mas também do ponto de vista do impacto que o vírus tem na própria comunidade”.

“Viu-se, aliás, que essa era uma das principais preocupações, quer do Presidente da República, quer do primeiro-ministro e também dos especialistas, o que é um sinal de que isto não será uma tarefa fácil”, salientou, falando numa “reprodução da contaminação muito elevada”.

A situação de Lisboa é, na sua ótica, “particularmente complexa, particularmente difícil”, até porque “é a região mais populosa do país”, existindo a ameaça de um “renascimento do surto epidemiológico de forma mais voraz”.

“Notoriamente os especialistas estavam preocupados com isso”, assinalou.