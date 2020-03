O partido informou, em comunicado, que o deputado André Ventura escreveu ao primeiro-ministro, António Costa, e justificou o pedido com a “chegada de centenas de espanhóis” a Portugal, dado que Espanha é um dos países com “pior situação de contágio e disseminação do coronavírus”.

Para André Ventura, é “imprescindível controlar as fronteiras terrestres e aéreas”, sobretudo com Espanha, “bem como ponderar a aplicação de medidas de restrição de circulação em todo o território nacional, mesmo que para isso seja necessária a declaração de estado de emergência, previsto e regulado no artigo n.º 19 da Constituição Portuguesa”.

“O que não fizermos agora, vamos lamentar no futuro. Estamos a aproximar-nos a grande velocidade da situação espanhola e italiana”, argumentou o deputado do Chega, num comunicado divulgado no dia em que se soube que está agendada uma reunião, por teleconferência, entre os chefes do Governo de Portugal e Espanha, no domingo, véspera de um encontro, também à distância, de ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia para “definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas”.

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira.

Em todo o mundo já foram infetadas mais de 143.000 pessoas e morreram mais de 5.500.