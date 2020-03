"O Chega queria deixar muito claro que a razão de estarmos a tomar agora estas medidas, contra o comércio, contra a restauração, contra os espaços públicos, foi por não termos antes sido capazes de encerrar fronteiras, de encerrar espaços, de fecharmos e salvarmos aquilo que podia ser salvo", argumentou André Ventura, num vídeo enviado às redações.

A reação surgiu no seguimento das declarações do primeiro-ministro, António Costa, que falou hoje em conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa, realizada após o Conselho de Ministros de mais de sete horas para aprovar medidas para aplicar o estado de emergência decretado na quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O deputado único referiu ainda que Portugal continua a receber "voos de países da União Europeia onde a incidência do vírus é elevadíssima", sem qualquer tipo de controlo.

O Chega lembrou que "desde o início que quis o estado de emergência" e por isso compreende as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro", no entanto, considerou que "estas medidas só são tomadas agora, de forma tardia, porque outras não foram tomadas no tempo em que deviam ser tomadas".