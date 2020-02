Num comunicado divulgado na noite desta sexta-feira, a DGS diz que "os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus (COVID-19) foram hoje testados pela segunda vez, durante a manhã", sendo que as "análises laboratoriais, que foram realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas, foram todas negativas".

A mesma fonte acrescenta que os vinte cidadãos repatriados — no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte) — "terminam amanhã o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias".

Os 20 cidadãos repatriados vieram da China e chegaram a Lisboa em 02 de fevereiro.

As primeiras análises deram negativo e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse à agência Lusa que uma equipa do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge estaria pelas 09:30 de hoje no Pulido Valente, para fazer uma nova recolha de amostras respiratórias.

Desde o início do mês que os 20 cidadãos estão instalados no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), num isolamento voluntário que tem, essencialmente, caráter preventivo.

Também esta tarde, a DGS informou num outro comunicado que o caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado para o Hospital Dona Estefânia, "resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas".