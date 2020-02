A Fundação Champalimaud disse anunciou hoje o cancelamento da conferência "Metamorphosis: science, information, planet and democracy".

Segundo uma publicação na rede social Facebook, a instituição diz que "com base nos dados conhecidos até ao momento e as preocupações associadas à disseminação do coronavírus, as Instituições organizadoras tomaram a difícil decisão de não prosseguir com o encontro programado para os dias 12 e 13 de março".

"Esperamos realizar esta conferência no futuro, informação que confirmaremos com a maior brevidade possível", adianta a mesma fonte.

A China reportou hoje 254 novas mortes e 15.152 novos infetados em 24 horas pelo novo coronavírus, designado Covid-19, num aumento recorde que resulta de uma alteração na metodologia da contagem.

O número total de mortes pelo surto, inicialmente detetado em dezembro passado, fixou-se hoje em 1.367, enquanto o número de casos confirmados ascendeu a 59.804, em todo o território chinês.