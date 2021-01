Fila de ambulâncias à espera de deixar os doentes no Hospital Santa Maria, em Lisboa, 24 de janeiro de 2021. Portugal registou hoje 275 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 11.721 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). MIGUEL A. LOPES/LUSA

LUSA