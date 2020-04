O SAPO24 lançou um mapa onde pode consultar os casos confirmados de covid-19 em Portugal, concelho a concelho. Basta selecionar o distrito, depois o concelho, e verificar os dados.

As informações divulgadas têm por base os dados publicados no Relatório de Situação que a Direção-Geral de Saúde (DGS) divulga diariamente.

À data de publicação deste artigo, o relatório de situação refere-se ao "total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 79% dos casos confirmados". Além disso, refere a DGS, "quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, estes não são apresentados"

Para que saiba sempre a forma como estão a ser recolhidos os dados, as notas metodológicas da DGS são também atualizadas no mapa do SAPO24 sempre que existirem atualizações.

A sua autarquia ou a associação empresarial da sua zona lançaram um site ou têm uma iniciativa de apoio aos empresários em tempo de covid-19? Há iniciativas solidárias de cidadãos que devíamos conhecer? Conte-nos tudo: envie um email com essas informações para 24@sapo.pt . Contribua para melhorar a zona de Informações Úteis no mapa de casos confirmados de covid-19 por concelho do SAPO24.

Uma nota especial para o facto de, ao longo das últimas semanas, a DGS ter revelado estar a afinar o método de recolha divulgação dos dados — tendo assumido, a título de exemplo, duplicações devido ao método de contagem inicialmente adotado, que se baseava em sistemas mistos.

A análise dos relatórios diários também permite verificar que de dia para dia há ajustes e correções que são feitas por parte da DGS nos números de casos em cada concelho, o que também se irá refletir na atualização diária do mapa do SAPO24.

De referir que algumas entidades regionais publicam dados referentes à sua região ou autarquia através dos seus canais de comunicação e pode haver, por isso, algum desfasamento face ao reportado pela DGS diariamente, devido a diferenças no sistema de recolha de dados e nos momentos de atualização dos mesmos.

Para que fosse possível ter uma visão mais global e integrada da evolução do surto em Portugal, o SAPO24 adotou para este mapa os dados divulgados pela DGS e não pelas autarquias.

Mas não queremos apenas dizer-lhe quantos casos confirmados existem no seu concelho. O objetivo deste mapa é também deixar-lhe alguns links e contactos úteis em tempo de pandemia. A atualização de informação será progressiva e a sua ajuda é importante.