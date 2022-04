A posição é expressa numa nota hoje divulgada na sequência de uma reunião plenária do CNS na quarta-feira, dia em que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, defendeu que o uso da máscara deve continuar nas escolas, onde há "uma grande população" suscetível de se infetar e infetar os outros, em particular familiares, mantendo a recomendação da sua utilização para menores a partir dos 10 anos.

O CNS "vê com apreensão a insistência" no uso de máscara "no contexto das escolas e creches", considerando que "esta medida de proteção individual", sendo de "aplicação proporcional", deve "restringir-se a outros contextos mais específicos", como serviços de saúde ou lares, e "não à comunidade escolar, onde a infeção não tem uma dimensão objetiva que o justifique".

Na quarta-feira, a diretora-geral da Saúde disse que, apesar de a covid-19 nas crianças ser "habitualmente ligeira", o fim do uso da máscara nas escolas "é um risco ainda grande com a transmissibilidade que ainda existe".

O Conselho Nacional de Saúde, que se reuniu nesse dia para discutir as medidas em vigor em Portugal na resposta à pandemia da covid-19, é um órgão consultivo do Governo liderado pelo epidemiologista Henrique Barros.