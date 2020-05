“Conquanto haja diploma a prever o desarme da qualidade das comunicações eletrónicas face ao fluxo anormal previsível durante o período crítico, que transcorre, urge que se ordene uma verificação exaustiva da velocidade da internet nas zonas não urbanas de Portugal”, lê-se numa carta da ACOP enviada ao ministro da Economia, Siza Vieira, com o conhecimento da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom).

De acordo com a associação, este pedido surge depois de se terem registado velocidades de internet fixa inferiores a dois megabytes e nas redes móveis inferiores a 500 kbytes.

Para os consumidores, as velocidades registadas “impossibilitam quer as crianças e ou jovens de estudar quer os seus progenitores de trabalhar”, enquanto as operadoras “continuam a faturar normalmente os serviços”.

Assim, a ACOP defendeu que o regulador (Anacom) deve ter uma “atitude musculada”, acrescentando que o objetivo não é “apenas a redução dos custos das telecomunicações sem qualidade”.

No documento, a associação exigiu que seja estabelecido um valor mínimo e obrigatório de serviço, nunca inferior a 20 megabytes.

Por outro lado, os consumidores dizem ser “imperioso” assegurar que as velocidades de internet permitam “a inexistência de qualquer discriminação” entre quem vive nos meios urbanos ou “exteriores às urbes” e que as crianças e jovens tenham acesso “em igualdade de condições” aos meios de educação ‘online’.