Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública dá conta da alteração de alguns procedimentos administrativos devido à pandemia de Covid-19, sendo as confirmações das convocatórias da PSP para atos processuais, como inquirições ou reconstituições, uma delas.

Segundo a PSP, as renovações de licenças de uso e porte de arma e tudo o que está relacionados com armas e explosivos deve ser preferencialmente tratado por via eletrónica ou apresentar os pedidos com toda a documentação digitalizada por correio eletrónico (depaex@psp.pt ou seronline@psp.pt).

No âmbito da segurança privada, a PSP informa que a renovação dos títulos profissionais deve ser requerida 90 dias úteis antes de expirar a validade do título, preferencialmente por via postal ou pelo endereço de correio eletrónico depspriv@psp.pt.

“Atendendo à suspensão das atividades formativas presenciais e de certificação profissional, os processos de renovação serão condicionalmente aceites, sendo o comprovativo de formação de atualização disponibilizado após o levantamento da restrição em vigor”, precisa aquela polícia.