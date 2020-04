Com os casos hoje reportados a Coreia do Sul soma já nove dias seguidos em que o aumento de novas infeções diárias de Covid-19 é inferior a duas dezenas.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul, o número total de casos no país é agora de 10.728, com 242 mortes. O número de doentes recuperados e que já não necessitam de quarentena ascende a 8.717.

A Coreia do Sul começou recentemente a levantar algumas das regras de isolamento social, mas as autoridades estão preocupadas com possíveis transmissões por parte de doentes assintomáticos — as chamadas ‘transmissões silenciosas’.

Nas primeiras semanas da doença, entre o final de fevereiro e o início de março, o país registou centenas de novos casos diários.