Outros dois jogadores do grupo às ordens de Toni Pereira tiveram resultado inconclusivo nos testes ao novo coronavírus, que provoca a covid-19, devendo repeti-los nos próximos dias.

Ambos se encontram em quarentena, por ordem do delgado de saúde, assim como dois outros jogadores que, apesar de terem tido testes negativos, “apresentam sintomas” e vivem com outros companheiros de equipa que estão infetados.

Apenas três dos infetados neste surto não são jogadores, tratando-se de dois elementos da equipa técnica e um do staff próximo do plantel.

O surto coloca em risco a realização dos encontros frente ao Estoril Praia, na sexta-feira, e ao Benfica B, em 07 de novembro, uma vez que os piedenses ficam com apenas seis jogadores disponíveis.

O plano de retoma do futebol profissional, publicado pela Liga de clubes em 07 de setembro, estabelece no ponto 12, relativo à utilização de jogadores, que, “em caso de jogadores com covid-19, serão sempre aplicadas as leis de jogo, nomeadamente a Lei 3 das Leis de jogo”, que estabelece um número mínimo de sete jogadores, um guarda-redes e um ‘capitão’ para a realização do encontro.

Portugal contabiliza pelo menos 2.395 mortos associados à covid-19 em 128.392 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).