Num comunicado hoje divulgado, a CP precisa que o reforço das operações de limpeza e desinfeção dos mais de mil veículos ferroviários que compõem os comboios, teve início na segunda-feira, dia 16 de março, com a chegada de 32 pulverizadores adequados à aplicação dos produtos desinfetantes recomendados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), estando prevista uma limpeza adicional a partir de quarta-feira.

“A partir de 18 de março, a CP passará a fazer uma pulverização adicional a toda a frota, com periodicidade mensal, com um produto virucida de ação prolongada”, indica a empresa em comunicado, precisando que, com os novos aparelhos, “a rapidez e eficiência da aplicação dos produtos virucidas será disseminada com maior eficiência” nos mais de 1.000 veículos ferroviários que compõem os comboios da CP, nomeadamente carruagens, locomotivas e automotoras de várias tipologias.

Estas operações de desinfeção visam todos os espaços comuns partilhados pelos passageiros, como bancos, varões, vidros, mesas ou compartimentos de bagagem, bem como as casas de banho e as salas de condução dos maquinistas.

No fim de semana as carruagens e as estações do Metropolitano de Lisboa começaram a ser desinfetadas com um produto que tem efeito durante um mês, estimando-se que o processo termine na quarta-feira.