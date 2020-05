“A situação é um pouco diferente, porque as normas são maioritariamente orientadoras e as que são obrigatórias fazem sentido”, disse à Lusa Susana Batista, presidente da Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou hoje um conjunto de normas orientadoras que as creches devem pôr em prática a partir da próxima segunda-feira, quando voltarem a receber as crianças.

As creches encerraram em 16 de marco por decisão do Governo para combater a pandemia de covid-19.

Para Susana Batista, o novo documento resolve alguns dos pontos mais polémicos, como a obrigatoriedade de manter um distanciamento entre crianças, não permitir a partilha de brinquedos ou não deixar as crianças interagir umas com as outras.

No caso dos brinquedos, por exemplo, a ideia é que haja “mais momentos de higienização ao longo do dia e isso as educadoras conseguem fazer”, explicou.

Os funcionários também devem pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar brinquedos ou outros objetos de casa para a creche.