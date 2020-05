A “Avia-te Online”, disponível também via ‘app’ (para já apenas para Android), permite que os produtores de todo o país coloquem os seus produtos à venda diretamente para o consumidor final, sendo os preços e as entregas da responsabilidade do produtor.

O Parque Tecnológico de Óbidos está também a criar respostas para o setor empresarial visando “ajudar as empresas na sua transição digital”.

Entre elas está a oferta de “10 licenças de participação no curso ‘Aprenda a vender pela Internet’”, promovido pela StartSe, uma entidade de apoio ao empreendedorismo digital do Brasil.

Num comunicado, o parque explica que as licenças serão oferecidas a empresas que o integram, mas também a empresas externas à sua comunidade, “com o objetivo de ajudar aquelas que ainda não se posicionaram no mercado digital”.

Citado no comunicado, o diretor executivo do Óbidos Parque, Miguel Silvestre, afirma que a ideia é contribuir para tornar as empresas “mais competitivas na procura de novas oportunidades de negócio” e “melhorar o desenvolvimento da região”.

“A necessidade de as empresas estarem preparadas para trabalhar através de modelos digitais de comercialização de produtos e serviços é urgente”, considera.

O curso, ‘online’ e interativo, pretende preparar os participantes para a criação de um ‘e-commerce de sucesso’, ao longo de três horas diárias durante três dias de formação.

