Crianças com idades abaixo de cinco anos têm entre 10 a 100 vezes mais material genético do novo coronavírus nos seus narizes em comparação crianças mais velhas ou adultos, diz um estudo publicado no periódico JAMA Pediatrics esta quinta-feira, 30 de julho.

Segundo os autores, isso significa que crianças mais novas são importantes vetores da Covid-19 nas comunidades, algo que faz sentido no cenário observado desde o início da pandemia.

Entre 23 de março e 27 de abril, investigadores realizaram testes de RT-PCR, feitos mediante recolha por meio de cotonete, em 145 pacientes de Chicago que tinham níveis médios a moderados da doença. Os testes foram feitos ao longo de uma semana desde o início dos sintomas.

Os pacientes foram divididos em três grupos: 46 crianças abaixo dos cinco anos, 51 crianças com idades entre cinco e 17 anos, e 48 adultos com idades entre 18 e 65 anos.

A equipa, liderada pelo Dr. Taylor Heald-Sargent do Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie, observou "uma quantidade 10 a 100 vezes maior de SARS-CoV-2 no trato respiratório superior de crianças pequenas".

Os autores acrescentaram que um estudo recente realizado em laboratório demonstrou que quanto mais material genético viral estivesse presente, mais vírus infecciosos podem se reproduzir.

Também já foi mostrado anteriormente que crianças com altas cargas do vírus respiratório sincicial (RSV) têm maior probabilidade de espalhar a doença.

"Assim, as crianças pequenas podem ser potencialmente importantes transmissores da propagação da SARS-CoV-2 para a população em geral", escreveram os autores.

"Os hábitos comportamentais das crianças pequenas, nos bairros próximos das escolas e nas creches aumentam a preocupação com a disseminação do SARS-CoV-2 nessa população, à medida que as restrições à saúde pública são reduzidas", concluíram.

As novas descobertas vão contra o atual pensamento entre as autoridades de saúde de que crianças pequenas - que têm muito menos probabilidade de ficar gravemente doentes com o vírus - também não o espalham muito para outras pessoas.