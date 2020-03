"O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) irá receber uma doação de equipamentos para ajudar no combate à covid-19, cedidos pelo futebolista madeirense Cristiano Ronaldo e pelo empresário Jorge Mendes", refere uma nota de imprensa, especificando que "vão financiar cinco ventiladores para apoiar no combate à pandemia covid-19" no arquipélago.

Para o Governo Regional, "a cedência destes equipamentos ao SESARAM e à Região vai aumentar a capacidade de resposta ao doente crítico no combate à pandemia", juntando-se aos 99 ventiladores de que a região dispõe.

"O Serviço de Saúde da RAM agradece a iniciativa do capitão da seleção portuguesa e do seu empresário.", conclui a nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.