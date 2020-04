Os padres das paróquias da Trofa, no distrito do Porto, reuniram-se e ajustaram os festejos da Páscoa à realidade que o país atravessa, encontrando a forma de a religião ir ao encontro da fé, mantendo a distância social.

A solução foi descrita à Lusa pelo padre de São Martinho do Bougado e presidente da Vigararia Trofa/Vila do Conde, Luciano Lagoa: "foi decidida a possibilidade de as ruas das nossas paróquias serem percorridas de carro, com amplificação sonora, a cruz e alguns símbolos cristãos próprios desta quadra".

"Isso não significa um convite para que as pessoas venham até nós, pelo contrário, as pessoas devem ficar nas suas casas e nelas fazerem as suas orações, da janela", sublinhou.

Com tudo pronto para o cumprimento da tradição pascal, assinalou o padre, "só as condições climatéricas, por exemplo se estiver a chover o compasso não sairá, é que poderão alterar os planos".

Para o padre, “as pessoas respeitarão a forma encontrada" para viver o Domingo da Ressurreição.

"Já falámos com a GNR, que fará a supervisão, e com a câmara e chegou-se à conclusão de que não haverá problema desde que seja respeitada a distância social", acrescentou Luciano Lagoa.

Os carros "serão emprestados por particulares e decorados conforme os gostos", sendo que em todos eles "apenas seguirá o condutor".

Na freguesia de São Martinho do Coronado, o compasso pascal será cumprido de manhã em cinco viaturas, enquanto no mesmo período um outro carro percorrerá a freguesia de Muro e de tarde avançará para a vila do Coronado.

Ainda de manhã, o compasso também andará pelas freguesias de Alvarelhos e Guidões, enquanto em Covelas começará às 14:30 e em Santiago do Bougado estará nas ruas entre as 14:00 e 20:00.

Luciano Lagoa revelou ainda ter "sido criada uma conta solidária para recolher fundos para ajudar o Centro Hospitalar do Médio Ave, passando a esmola, em vez de ser depositada nas igrejas, a ser depositada na conta bancária PT50004512114032507654625", disse.

"Esse fundo reverterá, quase em exclusivo, para a compra do material necessário ao hospital, nas unidades de Vila Nova de Famalicão e de Santo Tirso", acrescentou o pároco, para quem a iniciativa é uma maneira de mostrar às comunidades "que a fé também tem implicações sociais" e que se "pode ajudar contra a pandemia".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.