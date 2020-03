“Senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito-o muito, mas são muitas famílias e muitas pessoas a trabalhar em prol do combate à pandemia e o senhor, como a pessoa mais importante deste país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo”, afirmou o futebolista mais titulado da história do futebol.

Bolsonaro voltou a desconsiderar a pandemia que está a inquietar o mundo, garantindo que se apanhasse a covid-19 “nada sentiria", resumindo-a a uma simples “gripezinha”.

“É um momento muito difícil para o mundo e para a nossa população. Não devemos menosprezar essa situação, sobretudo se não temos uma cura”, reprovou o defesa que se notabilizou no FC Barcelona, no qual jogou de 2008 a 2016.

Bolsonaro, que deseja ter somente os mais velhos e doentes de quarentena, entende que “se a política de isolamento continua” o país terá “o caos e o vírus juntos”, desaprovando os governadores estaduais e autarcas que implementaram regras de isolamento social.

“Como um humilde cidadão, eu venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder partilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas! Que Deus abençoe o Brasil e o Mundo!”, concluiu atual jogador do São Paulo, de 36 anos, com a ‘hashgtag’ “fique em casa por amor ao próximo”.