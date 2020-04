Na semana passada, numa audição na comissão de Defesa, no parlamento, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) afirmou que os militares vão lançar uma "operação gigantesca" em cerca de 800 escolas, incluindo a desinfeção de escolas antes de reabrirem as aulas do 11.º e 12.º anos.

No total, serão 80 as equipas de militares (60 do Exército e 20 da Marinha) que "apoiar a abertura do ano escolar, um trabalho da maior relevância para as Forças Armadas", disse o almirante António Silva Ribeiro, acrescentando que a ação foi acertada pelo próprio em reuniões com os ministros da Defesa Nacional, da Saúde e da Educação.

Esta foi uma das missões das Forças Armadas no combate à pandemia de covid-19 que o almirante Silva Ribeiro destacou na audição na comissão parlamentar de Defesa, em 21 de abril.

Questionado hoje pela Lusa, sobre o início da operação, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) informou que as Forças Armadas "apoiarão o Ministério da Educação nas ações que lhe forem solicitadas".

Em resposta a uma pergunta por escrito da Lusa, o Ministério informou, sem dar os pormenores, que "o processo de desinfeção iniciar-se-á esta semana, de forma faseada" e que "os pormenores sobre esta operação serão conhecidos oportunamente".