No site da Direção-Geral da Saúde passou a estar disponível o pedido de agendamento para vacinação de crianças entre os 8 e os 11 anos de idade. Estas inoculações vão acontecer em exclusivo entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2022.

No primeiro calendário lançado pelo Governo, dedicado à imunização de crianças abaixo dos 12 anos, estavam incluídas as crianças com sete anos nestes primeiros dias de janeiro, mas agora está apenas disponível a partir dos oito.

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, já foram vacinadas com a primeira dose 95.352 crianças entre os 9 e os 11 anos.

Portugal iniciou no passado fim de semana a vacinação de crianças pelas que têm entre 9 e 11 anos, sendo o objetivo vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos.

O Governo estima que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Até lá, está previsto que, entre os dias 15 e 16 de janeiro se faça a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.