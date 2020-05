Segundo os dados divulgados no boletim epidemiológico de hoje, Portugal regista hoje 1.144 mortes, mais nove mortes face a domingo e 27.679 casos confirmados de infeção (mais 98 casos face a ontem).

A conferência arrancou com o apelo da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, para que seja feita a vacinação de todas as crianças de modo a evitar outras doenças infecciosas. Depois, questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de tirar conclusões da primeira semana de desconfinamento, António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, indicou ser cedo para tal. "É cedo para apresentar resultados. E com a devida serenidade e tranquilidade chegará o tempo de fazermos esses balanços", disse.

Creches, um sítio para brincar

Uma das questões que tem suscitado críticas tem sido as normas a seguir para as creches. "Nós sabemos, todos, que são um sítio para brincar", começou por explicar Graça Freitas.

"Estas crianças são muito pequeninas. Não é possível impor a crianças pequenas regras de comportamento. No entanto, devemos fazer tudo, mas tudo, para que os adultos no espaço minimizem os riscos das suas brincadeiras. Dou um exemplo: desdobrar turmas, diminuir o número de meninos numa sala, não garante que não se juntem. Garante é que não se juntem meninos com mais meninos. Já permite aqui uma espécie de distanciamento social alargado", disse.

"Sabemos que durante a brincadeira não se pode deixar de se juntarem. Mas pode-se deixar os sapatos à porta. [Assim como] também dormem. Por isso, podemos pedir que os seus colchões fiquem a uma distância de segurança para que quando estiverem a dormir não passem gotículas para o seu colega do lado. E também podemos pedir que cada menino tenha o seu próprio colchão e que durante as refeições exista espaçamento nas salas e que não sejam todas ao mesmo tempo. Ou seja, aquilo que nós adultos podemos fazer não é impedir o mundo dos meninos, mas sim dar a esse mundo dos meninos a maior segurança possível", concluiu.

Futebol e o seu regresso

"Ontem finalizamos um parecer técnico onde estão plasmadas as nossas principais preocupações e também onde estão as nossas diretrizes a esta matéria [a retoma do campeonato]", indicou António Lacerda Sales.

O secretário de Estado indicou que é uma atividade que se tem de basear muito na testagem, no isolamento, no tratamento e na proteção dos atletas. Ou seja, dividiu os papéis dos dois intervenientes principais nesta história: área da Saúde assegura o bem-estar dos atletas, ao passo que a Federação Portuguesa de Futebol tem a responsabilidade de "operacionalizar as diretrizes e orientações da direção-Geral da Saúde".

"Os níveis de responsabilidade estão muito perfeitamente definidos", garantiu. "Foi um trabalho profícuo e muito motivante entre a Federação e a DGS. Obviamente, se cada uma das partes fizer o seu trabalho a retoma [do campeonato] será com certeza bem sucedida como todos queremos e esperamos".

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.