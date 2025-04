O catálogo de imagens, obtido a partir de observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb, engloba cerca de 1.700 grupos de galáxias da zona do céu denominada Cosmos-Web e abarca o período entre há 12 mil milhões de anos e há mil milhões de anos. O Universo terá 13,8 mil milhões de anos.

“Podemos observar algumas das primeiras galáxias formadas no Universo”, destacou, citado hoje pela agência noticiosa Europa Press, o astrofísico Ghassem Gozaliasl, da Universidade de Aalto, na Finlândia, que coordenou o estudo, a publicar na revista científica Astronomy and Astrophysics.

Com o novo catálogo de imagens, os cientistas podem comparar algumas das estruturas mais antigas do Universo com outras relativamente recentes para compreenderem melhor a evolução das galáxias.

Estudar a história dos grupos de galáxias pode ajudar também os astrónomos a compreenderem melhor como se formaram as galáxias gigantes e mais brilhantes nos seus centros através de fusões repetidas.

As galáxias não estão uniformemente distribuídas pelo Universo, agrupando-se em regiões densas ligadas por filamentos de gás e matéria escura, que formam uma vasta estrutura conhecida como teia cósmica.

A maioria das galáxias reside em grupos, que normalmente contêm entre três e algumas dezenas de galáxias, ou em enxames de galáxias maiores, que podem incluir centenas ou mesmo milhares de galáxias ligadas pela gravidade.

A Via Láctea faz parte de um pequeno grupo de galáxias conhecido como Grupo Local, que integra a galáxia de Andrómeda e dezenas de galáxias mais pequenas.