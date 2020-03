Em comunicado, o bispo de Viseu, António Luciano - que trabalhou como enfermeiro antes de iniciar a formação sacerdotal - refere que não quer “contribuir para qualquer tipo de alarmismo”, mas apela “à responsabilidade social e eclesial”, com a colocação em prática de medidas de prevenção.

Apesar da suspensão da catequese e das missas, o bispo recorda que “a vida cristã não se interrompe” e, por isso, pede aos pais que “continuem a acompanhar os seus filhos na caminhada catequética e que, nas famílias, se viva o domingo como momento de celebração e oração em ambiente familiar, fomentando a comunhão espiritual”.

António Luciano pede também que “a celebração dos sacramentos do batismo e do matrimónio seja uma celebração digna e breve, com a família”, e que “a celebração das exéquias seja igualmente uma celebração digna e breve, com a família, não havendo o rito do levantamento do féretro e, no acompanhamento ao cemitério, omita-se o cortejo fúnebre”.

Em tempo de Quaresma, o prelado decidiu ainda que “as celebrações habituais do sacramento da reconciliação fiquem adiadas para tempo oportuno, salvaguardadas as devidas precauções e as situações de emergência e de pedido pessoal”.

“A suspensão da visita aos doentes, não excluindo a prática da caridade cristã, valorizando as situações em que for solicitada a celebração do sacramento da unção dos doentes”, e “a suspensão de todas as manifestações públicas de piedade popular”, como procissões e vias sacras, são outras medidas tomadas.